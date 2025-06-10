Россиянин купил двухэтажный дом с баней для изготовления мефедрона на 500 миллионов рублей

В Подмосковье полиция нашла нарколабораторию с тонной наркотической смеси

В Домодедовском районе Московской области полиция выявила подпольную лабораторию, в которой россиянин планировал изготовить крупную партию мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщила сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

По данным полиции, житель купил двухэтажный дом площадью более 300 квадратных метров с участком и баней, после чего переоборудовал все это под нарколабораторию. Были созданы закрытые зоны разгрузки и хранения прекурсоров, изготовления и сушки наркотиков с мощной системой вентиляции и фильтрации воздуха. По периметру мужчина установил систему видеонаблюдения. Лаборатория могла производить около трехсот килограммов мефедрона в месяц

При осмотре дома правоохранители нашли более 98 килограммов синтетического наркотика и более 1,3 тонны наркотической смеси. Оптовая стоимость изъятого превышает полмиллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в заказанных россиянином из Испании десяти коробках вейпов нашли гашишное масло.