Россиянка назвала портящие отдых туристам неприглядные стороны Таиланда

Опытная туристка пять раз съездила в Таиланд и назвала его неприглядные стороны. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По мнению путешественницы, портящие отдых особенности страны из Юго-Восточной Азии чаще всего скрываются турагентсвами, чтобы не отбить желание от поездки. Например, серьезно испортить отпуск может сезон дождей.

«На Пхукете, Паттайе и в Краби дожди идут с мая по октябрь, на острове Самуй наоборот — сезон дождей с октября по декабрь. Вода может лить несколько дней подряд, море — штормить, а из развлечений остается только торговый центр», — отметила россиянка. Она сообщила, что из-за плохой ливневой канализации вода задерживается на городских дорогах, превращая их в реки.

Главным разочарованием на море женщина назвала медуз, морских ежей и прочих водных обитателей, которые жалят туристов, а также отливы. «В некоторых местах они настолько сильные, что море отступает на 300-500 метров от берега. Купаться просто негде — надо идти по мокрому песку в поисках воды», — рассказала путешественница.

В городах Таиланда туристы могут столкнуться со стаями собак и зазывалами, которые хватают за руки и тянут в свои заведения без спроса, а на местных дорогах нет тротуаров, поэтому людям приходиться идти по проезжей части вместе с машинами. «Все эти моменты не перевешивают достоинств азиатской страны. Но лучше планировать поездку и выбирать время года заранее», — пришла к выводу блогерша.

Ранее турист из России побывал в Таиланде и рассказал, как официантки «липнут к мужчинам», раскручивая их на деньги. Он отметил, что местные бары — это суровая индустрия с большой конкуренцией, поэтому девушки могут подраться из-за клиентов.

