Российские хирурги успешно провели операцию в горящей клинике в Нижнем Новгороде

Российские врачи успешно провели операцию в горящей клинике в Нижнем Новгороде. Об этом пишет НИА «Нижний Новогород» со ссылкой на региональное МЧС.

По данным ведомства, во время пожара в частной клинике на улице Большой Покровской шла операция. Спасатели смогли оперативно создать водяную завесу, которая не позволила огню и дыму охватить помещение. Безопасность докторов также обеспечивали газодымозащитные службы.

После успешного хирургического вмешательства женщину, которая находилась под наркозом, передали специалистам центра медицины катастроф для последующего наблюдения.

Пожар в упомянутой клинике возник 10 июня. Почти 70 спасателей с использованием более 20 единиц техники справлялись с возгоранием. Уточнялось, что обошлось без пострадавших.