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20:36, 10 июня 2025Моя страна

Российские врачи успешно провели операцию в горящей клинике

Российские хирурги успешно провели операцию в горящей клинике в Нижнем Новгороде
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Канал»

Российские врачи успешно провели операцию в горящей клинике в Нижнем Новгороде. Об этом пишет НИА «Нижний Новогород» со ссылкой на региональное МЧС.

По данным ведомства, во время пожара в частной клинике на улице Большой Покровской шла операция. Спасатели смогли оперативно создать водяную завесу, которая не позволила огню и дыму охватить помещение. Безопасность докторов также обеспечивали газодымозащитные службы.

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После успешного хирургического вмешательства женщину, которая находилась под наркозом, передали специалистам центра медицины катастроф для последующего наблюдения.

Пожар в упомянутой клинике возник 10 июня. Почти 70 спасателей с использованием более 20 единиц техники справлялись с возгоранием. Уточнялось, что обошлось без пострадавших.

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