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04:21, 10 июня 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о жестоких пытках в плену у ВСУ

Боец рассказал, как ВСУ пытали российских пленных
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские бойцы подвергаются жестоким пыткам. Их подробности рассказал освобожденный из плена военнослужащий с позывным Рекрут, видео с его рассказом опубликовал в Telegram-канале член Общественной палаты России Максим Григорьев.

По его словам, солдаты ВСУ прибегают к самым разнообразным методам пыток. «Они в свой праздник (24 августа, День независимости Украины — прим. "Ленты.Ру") избивали всех пленных как могли. Электрошокером били, дубинками. Одному дубинкой руку раздробили», — сообщил мужчина.

Он сообщил, что были и более жестокие издевательства. Так, например, одному из пленных катали по телу трубу, предварительно нагретую на костре. Другой российский военнослужащий из-за пыток ВСУ лишился руки — ему натянули жгут, с которым он проходил сутки. Из-за этого его рука атрофировалась.

«Собаками травят. Бойцовские породы, держат их голодными. У одного из наших ноги загнили после укусов», — поделился боец.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнивала плен у ВСУ с концлагерем нацистов, осуждая пытки, к которым они прибегают.

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