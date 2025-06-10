Российский боец СВО с травмой позвоночника сам собрал себе инвалидную коляску

«Известия»: Ветеран СВО с травмой позвоночника собрал себе инвалидную коляску

Ветеран специальной военной операции (СВО) на Украине с травмой позвоночника сам собрал себе инвалидную коляску. Его историю публикуют «Известия».

Российский боец рассказал, что своими руками собрал себе инвалидную коляску и недавно открыл мастерскую по ремонту технических средств реабилитации для людей с инвалидностью.

Ветеран СВО обратил внимание на борьбу с чиновниками. По его словам, он испытывает сложности с передвижением по городу, но от властей не получает ответа, в частности, по вопросу предоставления автомобиля с ручным управлением, которые выдают участникам спецоперации. Он также посетовал на такие проблемы коммунального характера, как отсутствие воды и невывоз мусора.

«Решили бы эти элементарные вопросы, жить стало бы намного легче. А так как будто, вернувшись, продолжаешь с кем-то воевать», — сказал военнослужащий с позывным Дюк.

Ранее в Челябинске потерявший ноги боец СВО стал заложником квартиры. Россиянин пожаловался, что с трудом передвигается на протезах, а из-за крошащихся ступеней и отсутствия перил не может выйти из подъезда.