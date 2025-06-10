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17:35, 10 июня 2025Экономика

Сбер представил разработанные современными художниками дизайны молодежных «СберКарт»

Молодежные «СберКарты» представлены в новом дизайне от современных художников
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (business@lenta-co.ru)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Согласно исследованиям Сбера, каждому третьему из молодых клиентов банка важно, как выглядит его банковская карта. Она становится не только финансовым инструментом, но и элементом стиля, который помогает выделяться и проявлять свою индивидуальность. Молодежная «СберКарта» в новом дизайне, по мнению специалистов Сбера, отвечает на запрос юных клиентов банка.

Линейка молодежных дизайнов карт теперь пополнилась яркими и оригинальными работами пяти известных современных художников, где каждый дизайн — это история, которую можно рассказать. Среди вариантов: милый и дружелюбный Зая в стиле граффити от московского художника Жени Желвакова, автора мурала на дизайн-заводе «Флакон», созданного совместно с нейросетью Kandinskiy. Представлен сюжет о двух друзьях, почти мифологических персонажах, в поисках приключений от Кирилла Бурыгина, художника родом из Сибири, живописный стиль которого вдохновлен элементами массовой и народной культуры.

Кроме того, можно выбрать яркий летний дизайн, отсылающий к образу сильной личности, от Миши Most, номинанта на премию Кандинского, участника выставок в США, Великобритании, Италии, Франции. Возможен дизайн, иллюстрирующий теплый летний вечер в компании забавных персонажей от Вовы Nootk, художника, который с 2005 года регулярно участвует в различных выставках по всему миру. Также доступны лаконично-ироничные образы от Антона Gudim, автора популярных мемов в Интернете («Да, Но»).

Новая коллекция — результат коллаборации Сбера и креативной экосистемы «САБСТАНЦИЯ», которая организовала конкурс среди 11 талантливых уличных художников и иллюстраторов. Из 40 эскизов экспертное жюри выбрало 5 самых ярких работ, которые уже доступны для заказа клиентам от 14 лет до 21 года. Выбрать понравившийся стиль и бесплатно заказать карту можно на сайте Сбера.

Также с молодежной «СберКартой» выгодно оплачивать покупки и получать все лето повышенный кешбэк бонусами «Спасибо» до 50 процентов на концерты и фестивали, развлечения, путешествия и покупки.

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