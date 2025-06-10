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06:49, 10 июня 2025Культура

Стену Цоя начали охранять активисты

«Известия»: Стену Цоя начали охранять активисты
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina /news.ru / Global Look Press

Стену музыканта Виктора Цоя на Арбате в Москве начали охранять активисты из-за риска вандализма, сообщают «Известия».

По словам одного из них, стену охраняют посменно. Охрана большинство дней в неделю продолжается даже ночью. В апреле на стене оставляли граффити и надписи в честь Паши Техника.

Ранее стена Цоя обрела новый вид. Ее полностью покрасили в желтый цвет, за исключением надписи «Перемен требуют наши сердца» — она осталась нетронутой. Рядом с обновленным портретом солиста группы «Кино» Виктора Цоя также появились строчки из песни «Легенда».

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