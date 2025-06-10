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09:46, 10 июня 2025Спорт

Тайсон показал свою фотографию с белым цветом кожи

Майк Тайсон показал свою фотографию с белым цветом кожи
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Изображение: @miketyson

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показал фотографию, на которой у него белый цвет кожи.

«Белый Майк? Вы же знаете, что это неправильно», — так подписал фото 58-летний боксер.

В комментариях многие обратили внимание на сходство Тайсона с рестлером Джоном Синой. Часть пользователей также отметила, что боксер с белой кожей похож на обычного русского мужчину.

16 ноября 2024 года Тайсон проиграл 27-летнему блогеру Джейку Полу единогласным решением судей. Поединок, проходивший по правилам бокса, продлился восемь раундов по две минуты.

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