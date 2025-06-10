Турист помочился в торговом центре Таиланда, избил охранника и довел его до больницы

Phuket News: Турист помочился в торговом центре и избил охранника на Пхукете

На острове Пхукет (Таиланд) турист помочился в торговом центре (ТЦ) и избил охранника, который пытался его остановить. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Рано утром 7 июня двое иностранцев пришли в ТЦ в районе Патонг, один из них начал испражняться прямо в здании. 18-летний сотрудник охраны вмешался, однако злоумышленник дважды ударил его кулаком в лицо, затем повалил на землю и продолжил избивать.

Когда очевидцы попытались разнять дерущихся, второй иностранец тоже включился в потасовку. В итоге мужчины все же оставили охранника и скрылись.

Пострадавший получил травму головы, он находится в больнице под капельницей. Врачи наблюдают за его состоянием. Полиция разыскивает нападавшего и его приятеля.

Ранее в Дублине, Ирландия, мужчина напал на сотрудницу аэропорта. Он также вырвал страницу из своего паспорта и проглотил ее.