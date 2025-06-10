Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:11, 10 июня 2025Путешествия

Турист помочился в торговом центре Таиланда, избил охранника и довел его до больницы

Phuket News: Турист помочился в торговом центре и избил охранника на Пхукете
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Patong Police

На острове Пхукет (Таиланд) турист помочился в торговом центре (ТЦ) и избил охранника, который пытался его остановить. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Рано утром 7 июня двое иностранцев пришли в ТЦ в районе Патонг, один из них начал испражняться прямо в здании. 18-летний сотрудник охраны вмешался, однако злоумышленник дважды ударил его кулаком в лицо, затем повалил на землю и продолжил избивать.

Когда очевидцы попытались разнять дерущихся, второй иностранец тоже включился в потасовку. В итоге мужчины все же оставили охранника и скрылись.

Пострадавший получил травму головы, он находится в больнице под капельницей. Врачи наблюдают за его состоянием. Полиция разыскивает нападавшего и его приятеля.

Ранее в Дублине, Ирландия, мужчина напал на сотрудницу аэропорта. Он также вырвал страницу из своего паспорта и проглотил ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал еще одну причину для встречи с Путиным

    Троица косаток подарила туристу незабываемое приключение в России

    ФСБ пришла за ректором российского вуза из-за учебных виз для студентов с Ближнего Востока

    В России высказались о внесении Овечкина в список «Миротворец»

    Европейская страна столкнулась с рекордным скачком цен на жилье

    Российский фондовый рынок подошел к минимуму за два месяца

    Появились кадры тушения пожара на складах в Киеве

    Россиянам назвали главные мифы о зубных имплантатах

    Врач усомнился в диагнозах Киркорова

    В российском городе утвердили список стоп-мест для курьеров на электросамокатах и байках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости