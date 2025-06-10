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14:40, 10 июня 2025Мир

В Европарламенте расстроились из-за отказа Украины принимать тела военных

Депутат ЕП Мазурек выразил сожаление из-за отказа Украины принимать тела военных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Милан Мазурек

Милан Мазурек. Кадр: EU Debates | eudebates.tv / YouTube

Отказ Украины принимать от России тела своих военнослужащих вызывает сожаление. Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) Милан Мазурек в беседе с «Известиями».

Он отметил, что забота об останках павших солдат является одной из важнейших обязанностей любого государства. Евродепутат добавил, что срыв передачи тел «вызывает сожаление».

«Мне трудно представить, что только такие обмены мнениями могли бы разрешить конфликт. Однако я искренне надеюсь, что обе стороны проявят уважение к погибшим и их семьям. Прежде всего я надеюсь, что это бессмысленное насилие прекратится как можно скорее», — подчеркнул спикер.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские представители уже несколько дней находятся на границе с Украиной для передачи Киеву тел военных.

7 июня стало известно, что Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами погибших солдат и офицеров.

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