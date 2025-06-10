Совет обороны Харьковщины объявил эвакуацию семи населенных пунктов региона

В связи с наступлением российских войск Совет обороны Харьковской области принял решение об обязательной эвакуации населения из семи населенных пунктов Шевченковской общины. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Население будут эвакуировать из сел Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка. Всего планируется вывезти в безопасные места 181 ребенка. Синегубов заключил, что все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса временно перемещенных лиц, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи.

Ранее стало известно о массированном ударе по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове и Харьковской области. Также стало известно об атаке на населенные пункты Казачья Лопань и Цуповка.

До этого подразделения ВСУ, которые находятся у Волчанска и Липцов, оставили попытки штурма и пытаются не дать продвинуться российским войскам, уйдя в глухую оборону. Однако украинские войска не оставляет попыток ударить по российским солдатам при помощи артиллерии и беспилотников.