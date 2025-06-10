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12:05, 10 июня 2025Мир

В МИД рассказали о последствиях указа Трампа в сфере биобезопасности

Рябков: Указ Трампа в сфере биобезопасности не снял опасений России
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Указ президента США Дональда Трампа о повышении безопасности биоисследований не снял все опасения России об американской военно-биологической деятельности. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Объявленных мер недостаточно для снятия российских озабоченностей и претензий в отношении осуществляемой США военно-биологической деятельности за пределами национальной территории», — рассказал он.

Вместе с тем, по словам Рябкова, указом в сфере биобезопасности в Вашингтоне фактически признали, что проводили различные биологические исследования рядом с российской границей. А об этом в России говорили на протяжении многих лет, подчеркнул заместитель главы МИД.

Ранее Рябков анонсировал третий раунд переговоров с США. Он будет посвящен устранению раздражителей в отношениях двух стран.

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