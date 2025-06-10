В МИД России предупредили о риске начала конфликта в Балтийском море

Замглавы МИД РФ Грушко: Балтийское море становится зоной военного противостояния

Балтийское море становится зоной военного противостояния с риском начала конфликта в любой момент. Об этом предупредил заместитель главы МИД Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя», — сказал он, добавив, что в регионе высокая плотность военной активности и учений.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что американские военные усиливают свое присутствие на Северном фронте Европы из-за опасений относительно будущего Североатлантического альянса и якобы опасности войны с Россией. Отмечается, что Крайний Север и Прибалтика оказались в центре военного планирования США, поскольку их доступ к судоходным путям, территории и энергетическим ресурсам будет иметь решающее значение для Запада в новой эре геополитического конфликта.

До этого в Прибалтике испугались усиления России в Балтийском море. «Риск серьезной эскалации растет с каждым шагом», — отметил литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.