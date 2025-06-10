В России нарастили выпуск комплектующих для спутников

РКС в два раза нарастил выпуск твердотельных усилителей мощности для спутников

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) по итогам 2024 года более чем в два раза нарастил выпуск комплектующих для спутников — твердотельных усилителей мощности. Об этом сообщает ТАСС.

Твердотельные усилители мощности позволяют увеличить дальность радиосигнала. По данным РКС, комплектующие созданы с использованием российской элементной базы.

Соответствующее оборудование должны получить перспективные отечественные геостационарные и низкоорбитальные спутники.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что российские спутники «Экспресс-РВ» для управления беспилотными летательными аппаратами планируется запустить в 2026 году.

Также в июне испанская компания Arkadia Space рассказала об успешном испытании на околоземной орбите двигателя DARK на перекиси водорода.