Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:16, 10 июня 2025Наука и техника

В России нарастили выпуск комплектующих для спутников

РКС в два раза нарастил выпуск твердотельных усилителей мощности для спутников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) по итогам 2024 года более чем в два раза нарастил выпуск комплектующих для спутников — твердотельных усилителей мощности. Об этом сообщает ТАСС.

Твердотельные усилители мощности позволяют увеличить дальность радиосигнала. По данным РКС, комплектующие созданы с использованием российской элементной базы.

Соответствующее оборудование должны получить перспективные отечественные геостационарные и низкоорбитальные спутники.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что российские спутники «Экспресс-РВ» для управления беспилотными летательными аппаратами планируется запустить в 2026 году.

Также в июне испанская компания Arkadia Space рассказала об успешном испытании на околоземной орбите двигателя DARK на перекиси водорода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны попавшие под удар ВС России объекты ВСУ в Киеве и Киевской области

    Названы способы сэкономить на ЖКУ

    Иран заполучил доступ к материалам израильской ракетной программы

    Назван подозреваемый в нападении на школу в Австрии

    Названа стоимость недвижимости Кристины Орбакайте в России

    В России потратят миллиарды рублей на снижение массы нового самолета

    Зеленский обвинил Орбана в использовании украинского конфликта

    Россиянин с помощью нейросети изменил город на Сахалине

    Выбросивший жену с шестого этажа ревнивец получил срок в России

    В России ужесточили ответственность за банковские тайны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости