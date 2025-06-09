Российские спутники для управления БПЛА запустят в 2026 году

«Роскосмос»: Спутники «Экспресс-РВ» для управления БПЛА запустят в 2026 году

Российские спутники «Экспресс-РВ» для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) планируется запустить в 2026 году. Об этом в программе «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Первый запуск планируется на конец 2026 года», — заявил руководитель.

По его словам, космические аппараты будут выведены на высокоэллиптическую орбиту, их изготавливает компания «Решетнев». «Мы внимательно следим, чтобы не было отставания по срокам», — добавил глава госкорпорации.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что в Научно-производственном объединении (НПО) имени Семена Лавочкина завершили проверки модели посадочного аппарата «Луна-27».

Также в июне госкорпорация рассказала, что российская частная компания «Бюро 1440» (входит в структуру «ИКС Холдинга») планирует запустить до 900 спутников группировки «Рассвет».