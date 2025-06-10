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16:45, 10 июня 2025Россия

В России одобрили увеличение одного штрафа для автомобилистов почти в 20 раз

ГД одобрила увеличение штрафа за отказ остановить машину по требованию полиции
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Госдума во втором чтении одобрила увеличение одного штрафа для автомобилистов почти в 20 раз. Речь идет о взыскании за отказ остановить машину по требованию полиции, передает ТАСС.

На сегодняшний день в России штраф за вышеуказанное нарушение составляет от 500 до 800 рублей. В случае принятия закона он увеличится до 7–10 тысяч рублей.

Кроме того, статью дополнят положением об ответственности за повторное нарушение, за что водителям будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в России предложили минимум в 10 раз увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы. Соответствующий законопроект уже готовится к рассмотрению в Госдуме.

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