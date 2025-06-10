В России оценили траты на укрепление традиционных ценностей

Шойгу: Проекты в сфере традиционных ценностей получили в РФ 12,5 млрд рублей

На поддержку проектов, направленных на укрепление традиционных ценностей, в России за два года было потрачено более 12,5 миллиарда рублей, следует из комментария секретаря Совета Безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу, опубликованного на сайте СБ по итогам заседания, посвященного вопросу совершенствования госполитики в области защиты традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти общества.

По словам Шойгу, в стране совершенствуется система грантовой поддержки в этой области. Указанная сумма была направлена более чем 1,5 тысячи общественных проектов, занимающихся сохранением историко-культурного наследия и патриотическим воспитанием.

«В 2023-2024 годах в России и за рубежом проведено более 746 тысяч мероприятий, направленных на защиту исторической правды», — отметил секретарь Совбеза, подчеркнув, что личное участие в них подрастающего поколения помогает сберечь память о подвиге нашего народа и дает молодежи важнейшие нравственные ориентиры.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, подписанному им в 2022 году, в список российских традиционных ценностей вошли: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Ранее в июне стало известно, что депутат Госдумы Алексей Диденко предложил сформировать в России общественные дружины для защиты этих ценностей, которые «в сотрудничестве с органами правопорядка могли бы участвовать во всевозможных мероприятиях, связанных в том числе с мониторингом соблюдения законодательства».