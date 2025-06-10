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12:17, 10 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Зеленского о принуждении Москвы к миру

Депутат Журова: Россию не нужно принуждать к миру
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россию не нужно принуждать к миру — страна и так выступает за урегулирование конфликта с Украиной и призывает к переговорам, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Так она отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости принудить Москву к миру.

«Украина совершает террористические акты на территории нашей страны, вглубь России постоянно прилетают беспилотники. Так что подобными заявлениями о необходимости принудить Москву, украинская сторона просто пытается оправдать себя. Это больше рассчитано на их внутреннюю пропаганду», — сказала депутат.

Журова заметила, что украинцам вряд ли рассказывают непосредственно о террористических актах на территории России. По ее мнению, не так громко об этом говорят и на Западе.

«Мы ничему не удивляемся, конечно, но принуждать к миру нас не нужно. Мы и так постоянно предлагаем переговоры», — заключила политик.

Ранее Зеленский заявил, что США и Евросоюз должны принуждать Москву к миру. Но пока, по его словам, громче звучат российские ракеты.

Вот это да!
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