В России выбрали самого лучшего почтальона

Жительница Башкирии Зиля Романова стала самым лучшим почтальоном России

Жительница Башкирии Зиля Романова стала самым лучшим почтальоном страны. Соответствующее сообщение появилось на сайте всероссийской политической партии «Единая Россия».

Помимо звания «Лучший земский почтальон России — 2025», Романова получила денежный приз. Отмечается, что церемонию награждения вел актер кино и телевидения Иван Охлобыстин. Для выхода на сцену артист выбрал образ почтальона Печкина из «Простоквашино».

При этом победительницей народного голосования стала Анна Кулешова из Ставропольского края. В то же время в номинациях «Сохраняя село» и «Почта и родительский подвиг» одержали победу Вероника Котикова из Краснодарского края и Елена Пожидаева из Липецкой области. Елена Морарь из Луганской народной республики стала «Будущим почты». В свою очередь, Наталья Азарникова из Тверской области выиграла сразу две номинации — «Преданность делу» и «Почтовый герой».

Конкурс проходил в Нижегородской области. В нем приняли участие более 80 почтальонов. Уточняется, что Елена Кармолина из поселка Сухобезводное городского округа Семеновский стала победительницей регионального этапа.

В октябре прошлого года стал известен самый лучший официант России.