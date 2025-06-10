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17:36, 10 июня 2025Моя страна

В России выбрали самого лучшего почтальона

Жительница Башкирии Зиля Романова стала самым лучшим почтальоном России
Мария Винар

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Жительница Башкирии Зиля Романова стала самым лучшим почтальоном страны. Соответствующее сообщение появилось на сайте всероссийской политической партии «Единая Россия».

Помимо звания «Лучший земский почтальон России — 2025», Романова получила денежный приз. Отмечается, что церемонию награждения вел актер кино и телевидения Иван Охлобыстин. Для выхода на сцену артист выбрал образ почтальона Печкина из «Простоквашино».

При этом победительницей народного голосования стала Анна Кулешова из Ставропольского края. В то же время в номинациях «Сохраняя село» и «Почта и родительский подвиг» одержали победу Вероника Котикова из Краснодарского края и Елена Пожидаева из Липецкой области. Елена Морарь из Луганской народной республики стала «Будущим почты». В свою очередь, Наталья Азарникова из Тверской области выиграла сразу две номинации — «Преданность делу» и «Почтовый герой».

Конкурс проходил в Нижегородской области. В нем приняли участие более 80 почтальонов. Уточняется, что Елена Кармолина из поселка Сухобезводное городского округа Семеновский стала победительницей регионального этапа.

В октябре прошлого года стал известен самый лучший официант России.

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