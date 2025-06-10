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14:39, 10 июня 2025Интернет и СМИ

Ведущий с раком почек на четвертой стадии рассказал о своем состоянии

Радиоведущий Джеймс Уэйл заявил, что последняя стадия рака почек очень тяжелая
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @jameswhaleradio

Британский радиоведущий Джеймс Уэйл, который болеет раком почек на последней, четвертой стадии, рассказал о своем состоянии здоровья. Историей об этом он поделился в эфире своей авторской программы, запись которой доступна на YouTube.

По словам Уэйла, он борется с болезнью уже пять лет и сейчас находится на этапе, который дается ему очень нелегко. «До недавнего времени у меня все было нормально, все было хорошо, а потом наступил тот период, в котором я нахожусь сейчас. Все стало очень и очень сложно», — отметил он.

Радиоведущий также посочувствовал всем, кто более раком на последних стадиях рака, и отметил, что понимает, через что им приходится проходить.

Ранее сообщалось, что у известного ведущего шотландской радиостанции «Би-би-си» Брайана Бернетта диагностировали рак. В радиоэфире Бернетт объявил слушателям, что вынужден временно приостановить работу, так как ему необходимо пройти лечение.

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