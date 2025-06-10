Виктория Боня показала фигуру в платье дочери за 1,6 тысячи рублей

Виктория Боня показала фигуру в платье дочери Анджелины за 1,6 тысячи рублей

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фигуру в одежде 13-летней дочери Анджелины Смерфит. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

45-летняя знаменитость поделилась селфи, на котором позировала в облегающем макси-платье с леопардовым принтом. Наряд оформлен тонкими бретелями и глубоким декольте.

«Нашла платье в гардеробе Энджика», — отметила в подписи экс-участница реалити-шоу «Дом-2». При этом она уточнила, что девочка заказала указанную вещь на сайте китайского ретейлера Shein за 20 долларов (примерно 1,6 тысячи рублей).

Ранее в июне Виктория Боня раскрыла стоимость восхождения на Эверест.