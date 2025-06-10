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05:54, 10 июня 2025Культура

Вокалисту Little Big заблокировали счета в России

Налоговая заблокировала счета лидера Little Big Прусикина в России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Налоговая служба приняла решение заблокировать счета российского музыканта, лидера группы Little Big Ильи Прусикина (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Налоговый орган намерен взыскать с артиста задолженности, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято 9 июня. «Отрицательное сальдо составляет 51 859 рубля», — говорится в сообщении.

Это уже не первый раз, когда Прусикину блокируют счета. Аналогичное решение принималось и летом 2024 года — тогда музыкант не предоставил налоговую декларацию в течение 20 дней после истечения установленного срока ее предоставления.

Ранее стало известно, что артист нашел способ зарабатывать в России в обход статуса иноагента.

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