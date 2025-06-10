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11:30, 10 июня 2025МирЭксклюзив

Возможность подписания Россией мирного договора с одной страной оценили

Профессор Молодяков: России и Японии не нужен мирный договор
Александр Непогодин
Александр Непогодин (руководитель направления международной редакции)
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Issei Kato / File Photo / Reuters

России и Японии не нужен мирный договор, так как обе страны и без него успешно развивают двусторонние отношения. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор политических наук, профессор Университета Такусёку (Токио) Василий Молодяков.

Наши страны уже шестьдесят лет живут без мирного договора — и вполне себе живут

Василий Молодяковпрофессор Университета Такусёку в Токио

Исследователь добавил, что правительству Японии такой договор был бы выгоден политически, но России он ничего не даст. «Масштабный договор о дружбе и сотрудничестве в конкретных сферах мог бы принести странам большую пользу. Но говорить об этом сейчас не приходится», — резюмировал эксперт.

24 января премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на то что отношения стран переживают тяжелые времена. При этом данную формулировку он уже озвучивал в ходе предыдущих обращений к парламенту. Так, в ноябре 2024 года Исиба подчеркивал, что японское правительство надеется заключить мирный договор с Россией и наконец «решить проблему с северными территориями».

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