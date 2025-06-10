Врач развеял распространенный миф о воздействии солнца на кожу

Иммунолог Крючков: Россияне не могли попасть в больницу из-за аллергии на солнце

Российские туристы не могли попасть в больницы Турции из-за аллергии на солнце, потому что ее не существует, заявил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. Тем не менее, по его словам, бывают случаи повышенной чувствительности кожи человека к свету, что может давать симптомы «аллергии».

«Аллергии на солнце как таковой не существует. Но есть фотосенсибилизация — повышенная чувствительность кожи к свету в определенном сегменте УФ-диапазона, — объяснил врач. — Такое состояние часто возникает на фоне приема определенных препаратов — информация об этом всегда содержится в инструкции. Кроме того, актуальными остаются и солнечные ожоги».

Особенно осторожными на солнце, по словам Крючкова, стоит быть людям с фотосенсибилизацией на фоне приема препаратов, а также светлокожим. И тем и другим, по его словам, необходимо ограничивать время нахождения на солнце и пользоваться солнцезащитными кремами.

«Фотосенсибилизация действительно бывает похожа на аллергию, но это не она, хотя симптомы могут быть во многом такими же. На солнце таким людям необходимо проводить как можно меньше времени и не пренебрегать солнцезащитными средствами», — рекомендовал Крючков.

Ранее сообщалось, что десятки российских туристов оказались в больницах в Сиде, Кемере и Анталье с аллергией на солнце. Уточнялось, что на курортах Турции жара достигает 35-40 градусов, что и спровоцировало сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, прыщи, головокружение и слабость.