ВСУ ударили по торговому объекту в российском регионе

Женщина пострадала при ударе ВСУ по торговому объекту в Белгородской области

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому объекту в Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате удара беспилотника по торговому объекту ранена женщина. Пострадавшую с непроникающим осколочным ранением головы доставили в Краснояружскую ЦРБ», — написал чиновник.

Там пострадавшей окажут необходимую медицинскую помощь, пояснил он. Затем жительницу переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Здание при ударе БПЛА получило повреждения кровли, остекления и фасада. Осколки при взрыве также посекли пять транспортных средств, добавил Гладков.

В этот же день ВСУ ударили по заправке в Белгороде. Последствия удара украинских войск сняли на видео. На кадрах видно сложившуюся от удара металлическую конструкцию, идентифицировать которую не представляется возможным. На стене ангара на заднем плане видны следы копоти — возможно, они появились после взрыва.