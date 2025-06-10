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13:35, 10 июня 2025МирЭксклюзив

Японцев насмешило выражение «вашингтонский обком»

Профессор Молодяков: Безопасность Японии до сих пор обеспечивается США
Александр Непогодин
Александр Непогодин (руководитель направления международной редакции)
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Marco Garcia / Reuters

Безопасность Японии до сих пор обеспечивается США и ставка на военный альянс с Вашингтоном является одной из ключевых черт внешней политики Токио. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор политических наук, профессор Университета Такусёку (Токио) Василий Молодяков.

Политически — об экономике судить не берусь — Япония строго следует в фарватере США, что устраивает большинство ее политической и деловой элиты

Василий Молодяковпрофессор Университета Такусёку в Токио

«Когда я научил японских знакомых выражению "вашингтонский обком" и объяснил нюансы его смысла, они очень веселились и потом его часто повторяли», — поиронизировал исследователь, указав на неизбежность нахождения войск США в регионе Дальнего Востока.

При этом Молодяков указал, что факт военного альянса создает риск втягивания Японии в возможные «разборки» между США и Китаем. В частности, из-за вопроса статуса Тайваня.

Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что Япония все больше сомневается в надежности альянса с США, несмотря на заверения Вашингтона в приверженности стратегическому партнерству. В частности, министр обороны США Пит Хегсет во время визита в Японию подчеркнул важность альянса с Японией для обеспечения «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Однако аналитики Foreign Policy заявляют, что японские власти обеспокоены возможной непредсказуемостью дальнейшей политики Вашингтона.

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