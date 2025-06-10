РИА Новости: Глухие заборы на дачах можно ставить со стороны улицы

На дачных участках на территории России можно устанавливать глухие заборы со стороны улицы, однако между ними возводить непроницаемые ограждения высотой более 1,8 метра не рекомендуется, рассказали юристы, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, в некоторых российских регионах нарушителей могут оштрафовать. При этом единого стандарта забора не существует, вопрос решается между соседями по обоюдному согласию. «Слишком высокий забор может создавать тень, а слишком низкий не обеспечивает приватность», — объяснил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчукон.

Член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина добавила, что свод правил 53.13330.2019 диктует; по периметру участков необходимо устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2-1,8 метра. Устройство глухих ограждений разрешено со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко заявила, что споры насчет забора между соседями по даче вызваны либо его расположением, либо характеристиками.