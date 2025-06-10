Зеленский ввел санкции против детского лагеря «Артек» в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против детского лагеря «Артек» в Крыму. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте лидера страны.

Помимо лагеря «Артек» в санкционный список попали Российское общество «Знание» и «Движение первых». В перечне также указаны 46 человек, включая несколько граждан Украины.

Ранее Зеленский обратился к западным странам после российской массированной ночной атаки в ночь на 10 июня. По его словам, США и Евросоюз должны принуждать Москву к миру, но пока громче звучат российские ракеты.

Он заявил, что страны Запада не готовы усилить санкции против России. Кроме того, они требуют от Украины начать мобилизацию 18-летних, напомнил президент страны.