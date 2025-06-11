44-летняя звезда «Не родись красивой» похвасталась фигурой в бикини

44-летняя российская актриса Юлия Такшина похвасталась фигурой в бикини

Российская актриса театра и кино, танцовщица и фотомодель Юлия Такшина похвасталась фигурой на откровенном фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя звезда популярного телесериала «Не родись красивой» запечатлена на размещенном кадре на фоне воды и гор. Знаменитость позировала перед камерой в бикини белого цвета, состоящего из бюстгальтера без бретелей и плавок с низкой посадкой. Кроме того, для своего образа она распустила волосы и примерила солнцезащитные очки.

«Как остановить мгновение...» — подписала Такшина пост.

Ранее сообщалось, что российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова снялась в откровенном образе. Тогда артистка предстала перед фанатами в платье с двумя высокими разрезами, которые оголяли ее бедра и ноги.

