52-летняя Хайди Клум снялась в прозрачном платье

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в новом откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость позировала на размещенном снимке в черном прозрачном платье из кружева, сквозь которое просвечивались обнаженные ноги.

В качестве обуви звезда выбрала туфли на каблуках в тон образу. Внешний вид завершили черный клатч, а также укладка и макияж.

Ранее в июне Хайди Клум опубликовала фото в прозрачной комбинации без бюстгальтера. Манекенщица предстала на черно-белых снимках в откровенном предмете гардероба, демонстрируя свое тело.