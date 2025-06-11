Блэкаут в Херсоне стал последствием обстрелов

Блэкаут в Херсоне и Николаеве стал последствием обстрелов

Утренний блэкаут в Херсоне и Николаеве стал последствием обстрелов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска атаковали важный энергетический объект в регионе. Он добавил, что ситуация сложная и спрогнозировать срок восстановительных работ невозможно.

Ранее появились подробности о цели удара России в Херсоне. Перед ударом Вооруженных сил России глава администрации города Ярослав Шанько собрал всех представителей силовых ведомств, включая сотрудников Службы безопасности Украины.

До этого помощник президента России Владимир Мединский заявил, что после атак Украины по территории России граждане требуют более жестких действий в отношении Киева, вплоть до удара «Орешником» по крупнейшим городам республики.