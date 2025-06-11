Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 11 июня 2025Бывший СССР

Блэкаут в Херсоне стал последствием обстрелов

Блэкаут в Херсоне и Николаеве стал последствием обстрелов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Globallookpress.com

Утренний блэкаут в Херсоне и Николаеве стал последствием обстрелов. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска атаковали важный энергетический объект в регионе. Он добавил, что ситуация сложная и спрогнозировать срок восстановительных работ невозможно.

Ранее появились подробности о цели удара России в Херсоне. Перед ударом Вооруженных сил России глава администрации города Ярослав Шанько собрал всех представителей силовых ведомств, включая сотрудников Службы безопасности Украины.

До этого помощник президента России Владимир Мединский заявил, что после атак Украины по территории России граждане требуют более жестких действий в отношении Киева, вплоть до удара «Орешником» по крупнейшим городам республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина обменялись телами павших бойцов. Москва передала Киеву 1212 тел, а получила всего 27

    Украинского десантника взяли в плен и предали суду за преступления в Курской области

    Популярный российский блогер рассказал о жизни в Северной Корее

    Россиянам рассказали об отелях в советских коровниках

    Для путешествующих самолетами россиян откроется уникальная возможность

    Билан назвал минусы своей профессии

    Четыре десятка человек отравились в российском детском лагере

    В Раде заметили предпосылки наступления России на Киев

    Блэкаут в Херсоне стал последствием обстрелов

    Премьер Словакии пригрозил заблокировать новый пакет антиросийских санкций ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости