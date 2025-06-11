Бывший российский министр погиб в зоне СВО

Бывший министр Саратовской области Беликов погиб в зоне спецоперации

Бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Новоузенского района.

«Беликов Павел Петрович был человеком долга и чести, он посвятил свою жизнь служению своей стране и народу. Его решение встать на защиту Родины в трудный час и стать воином — это поступок настоящего патриота», — привели в пресс-службе слова губернатора Романа Бусаргина.

В администрации объяснили, что экс-министр погиб при выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Марковский в Луганской народной республике (ЛНР). Каких-либо других подробностей о гибели политика там не привели.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина сообщила о гибели своего помощника в зоне спецоперации. По ее словам, Ильмиямин Абдуллаев погиб при выполнении задания по доставке боеприпасов и эвакуации раненых. Останина охарактеризовала своего помощника как настоящего патриота, который не побоялся отдать жизнь за Родину.