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19:30, 11 июня 2025Россия

Бывший российский министр погиб в зоне СВО

Бывший министр Саратовской области Беликов погиб в зоне спецоперации
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Павел Беликов

Павел Беликов. Фото: Telegram-канал «Новоузенский район | официальный канал»

Бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Новоузенского района.

«Беликов Павел Петрович был человеком долга и чести, он посвятил свою жизнь служению своей стране и народу. Его решение встать на защиту Родины в трудный час и стать воином — это поступок настоящего патриота», — привели в пресс-службе слова губернатора Романа Бусаргина.

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В администрации объяснили, что экс-министр погиб при выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Марковский в Луганской народной республике (ЛНР). Каких-либо других подробностей о гибели политика там не привели.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина сообщила о гибели своего помощника в зоне спецоперации. По ее словам, Ильмиямин Абдуллаев погиб при выполнении задания по доставке боеприпасов и эвакуации раненых. Останина охарактеризовала своего помощника как настоящего патриота, который не побоялся отдать жизнь за Родину.

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