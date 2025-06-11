«Дерзкая операция» по захвату беспилотника ВСУ попала на видео

«РВ»: Бойцы 20-го «Бессмертного полка» подстрелили и забрали дрон ВСУ на позиции

Бойцы 20-го «Бессмертного полка» Вооруженных сил (ВС) России захватили тяжелый беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отнесли его себе на позиции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Как говорится в публикации, военнослужащие произвели аккуратный выстрел во вражеский дрон, затем взяли его и «умыкнули прямо из под носа противника». По данным военкоров, теперь полученный трофей помогает солдатам на позициях.

Ранее военные эксперты обозначили характеристики нового российского дрона-камикадзе, оснащенного искусственным интеллектом. Отмечается, что данный аппарат развивает крейсерскую скорость около 60 километров в час.