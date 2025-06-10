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15:39, 10 июня 2025Наука и техника

Названы характеристики нового российского дрона с ИИ

Новый российский дрон-камикадзе с ИИ получил боевую часть весом 3,5 килограмма
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные начали применять в зоне проведения спецоперации новый дрон-камикадзе с искусственным интеллектом (ИИ). На Украине назвали предположительные характеристики нового аппарата, передает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Аппарат, который известен под обозначением V2U, получил два прямых крыла и вертикальное оперение. Размах крыльев дрона — 1,2 метра, а максимальная продолжительность полета составляет 60 минут. Беспилотник развивает крейсерскую скорость около 60 километров в час.

Дрон-камикадзе несет кумулятивно осколочно-фугасную зажигательную боевую часть КОФЗБЧ весом 3,5 килограмма, которая позволяет поражать различные объекты. Аппарат использует ИИ для наведения на цель. Кроме того, дроном можно управлять через LTE-связь, что может говорить о наличии модема с украинской SIM-картой.

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Об использовании новых аппаратов с похожим описанием стало известно в феврале. Беспилотники применяли для поражения целей в Сумской области. Дрон-камикадзе может поражать цели на расстоянии до 60 километров.

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