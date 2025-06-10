Названы характеристики нового российского дрона с ИИ

Новый российский дрон-камикадзе с ИИ получил боевую часть весом 3,5 килограмма

Российские военные начали применять в зоне проведения спецоперации новый дрон-камикадзе с искусственным интеллектом (ИИ). На Украине назвали предположительные характеристики нового аппарата, передает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Аппарат, который известен под обозначением V2U, получил два прямых крыла и вертикальное оперение. Размах крыльев дрона — 1,2 метра, а максимальная продолжительность полета составляет 60 минут. Беспилотник развивает крейсерскую скорость около 60 километров в час.

Дрон-камикадзе несет кумулятивно осколочно-фугасную зажигательную боевую часть КОФЗБЧ весом 3,5 килограмма, которая позволяет поражать различные объекты. Аппарат использует ИИ для наведения на цель. Кроме того, дроном можно управлять через LTE-связь, что может говорить о наличии модема с украинской SIM-картой.

Об использовании новых аппаратов с похожим описанием стало известно в феврале. Беспилотники применяли для поражения целей в Сумской области. Дрон-камикадзе может поражать цели на расстоянии до 60 километров.