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04:16, 11 июня 2025Ценности

Девушку обругали в сети за непристойное декольте на свадьбе подруги

Мария Винар

Фото: @weddingdressanddiy

Пользователи сети обругали девушку за непристойный наряд на свадьбе подруги. Соответствующие комментарии появились в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор поста поделилась снимками своего образа на торжество. Так, она запечатлела себя на камеру в зеркало в атласном платье серебристого цвета, которое было оформлено частично оголяющим грудь глубоким декольте и плиссированной юбкой. «Не слишком ли это вычурно, чтобы надеть это платье в качестве гостя? Церемония будет проходить в саду», — уточнила девушка.

Юзеры не оценили наряд гостьи, в котором она собралась идти на церемонию, и принялись обсуждать его в комментариях. «Слишком откровенно для свадьбы... Взгляды будут прикованы к тебе, а не к невесте», «Я подумала, что ты спрашиваешь, не слишком ли откровенно платье для невесты, а потом поняла, что ты гостья», «Не надевай такое на свадьбу!», «Точно затмишь невесту», «Слишком вычурно», — высказывались они.

Ранее российский стилист Ирина Джаггер назвала оттенок наряда, который не подходит для гостей свадьбы.

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