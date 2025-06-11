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00:59, 11 июня 2025Мир

Экс-президент Аргентины получила срок по делу о коррупции

Верховный суд Аргентины приговорил экс-президента Киршнер к шести годам тюрьмы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Globallookpress / Cristina Sille

Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер осуждена на шесть лет тюрьмы в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает телеканал TN.

Верховный суд Аргентины оставил в силе ранее вынесенный приговор в отношении бывшего главы государства. Судебная коллегия единогласно признала Киршнер виновной в преступном сообществе и мошенническом управлении с целью хищения денежных средств, которые отводились на национальные общественные работы в Санта-Крусе, передает издание.

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Суд подтвердил, что с 2003 по 2015 год политик действовала в интересах предпринимателя Ласаро Баеса, завышая цены и не выполняя работы. Кроме того, ей пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.

Отмечается, что осужденная вправе попросить заменить тюремное заключение домашним арестом. Несколько дней назад Киршнер заявила о планах баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес.

Ранее сообщалось, что нынешний глава Аргентины Хавьер Милей разрешил получение гражданства за инвестиции. Согласно нововведениям в законе, теперь стать получить аргентинское гражданство можно будет вне зависимости от срока проживания за значительные инвестиции.

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