Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:56, 11 июня 2025Мир

Европа захотела надавить на Россию без помощи США

Bloomberg: Европа намерена подтвердить план давления на РФ, несмотря на США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Европа намерена подтвердить план санкционного давления на Россию, несмотря на задержки со стороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления глав МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и внешнеполитическую службу Европейского союза (ЕС).

«Страны готовы ужесточить санкции в отношении России и ужесточить исполнение существующих наказаний, особенно в банковском и энергетическом секторах», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, европейцы скажут, что мир «должен включать адекватные гарантии безопасности для Украины», в том числе укрепление вооруженных сил и расширение оборонного сотрудничества. Они заявят, что продолжат работать с США по этому вопросу.

Министры также, вероятно, призовут Россию к «серьезным мирным переговорам» и отказу от «неприемлемых максималистских требований и предварительных условий».

Переговоры по заявлению завершены, хотя все еще существует вероятность, что оно изменится до четверга, 12 июня, когда лидеры стран встретятся в Риме в рамках так называемого формата «Веймар+».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций Европейского союза против России, если блок не найдет способ решения проблемы возможной потери поставок российских энергоносителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии решил поддержать Украину

    Депутат Рады рассказала о проблемах ВСУ в Сумской области

    Военкор прокомментировал обмен телами между РФ и Украиной словами «ошеломляющая пропорция»

    Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной войной беспилотников

    Военблогер назвал логичное завершение СВО

    Стало известно о разговоре Трампа и Маска наедине

    «Самая красивая спортсменка мира» показала откровенное декольте на фото

    Подполковник не исключил удар БПЛА ВСУ по Москве в День России

    В известном на весь мир деле о пропавшей 18 лет назад девочке появились зацепки

    В Харькове загорелся военкомат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости