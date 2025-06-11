Европа захотела надавить на Россию без помощи США

Bloomberg: Европа намерена подтвердить план давления на РФ, несмотря на США

Европа намерена подтвердить план санкционного давления на Россию, несмотря на задержки со стороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления глав МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и внешнеполитическую службу Европейского союза (ЕС).

«Страны готовы ужесточить санкции в отношении России и ужесточить исполнение существующих наказаний, особенно в банковском и энергетическом секторах», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, европейцы скажут, что мир «должен включать адекватные гарантии безопасности для Украины», в том числе укрепление вооруженных сил и расширение оборонного сотрудничества. Они заявят, что продолжат работать с США по этому вопросу.

Министры также, вероятно, призовут Россию к «серьезным мирным переговорам» и отказу от «неприемлемых максималистских требований и предварительных условий».

Переговоры по заявлению завершены, хотя все еще существует вероятность, что оно изменится до четверга, 12 июня, когда лидеры стран встретятся в Риме в рамках так называемого формата «Веймар+».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций Европейского союза против России, если блок не найдет способ решения проблемы возможной потери поставок российских энергоносителей.