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18:34, 11 июня 2025Путешествия

Гости устроили драку на завтраке и испортили свадьбу в престижном британском отеле

DM: Гости испортили дракой свадьбу мечты в британском четырехзвездочном отеле
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sandy Millar / Unsplash

Гости испортили дракой свадьбу мечты в престижном британском отеле. Об инциденте сообщает издание Daily Mail (DM).

Уточняется, что 29-летняя невеста Мика Моррисон и ее сверстник Роб Лиа связали себя узами брака в четырехзвездочном отеле Ringwood Hall Hotel в Бримингтоне. Заведение славится проведением «идиллических» свадебных церемоний, и пара выиграла бесплатное бронирование места.

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Однако среди сотни гостей нашлись двое, которые начали спорить за завтраком и устроили драку. Сотрудники гостиницы вызвали наряд полиции и отказали молодоженам в проведении вечернего приема.

Растерянной паре пришлось прервать фотосессию и искать новое место для вечеринки. В итоге они отметили союз с пиццей в футбольном клубе «Хинор Таун» в Дербишире — в 30 минутах езды от отеля. «Мы должны были запомнить этот счастливый день, а теперь мы будем помнить его по совершенно ужасным причинам», — сообщила невеста.

Ранее мать троих детей решила отметить свадьбу на Ямайке и едва не лишилась жизни. Во время торжественной церемонии невеста почувствовала боль внизу живота, но отказалась обследоваться в местной больнице.

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