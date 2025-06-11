Италия допустила покупку атомного авианосца

ВМС Италии допустили покупку атомного авианосца

Начальник штаба Военно-морских сил (ВМС) Италии адмирал Энрико Кредендино допустил покупку страной своего первого атомного авианосца. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

«Способность итальянской промышленности создать атомный авианосец — большой вопрос, так как единственная предыдущая попытка Европы разработать такой корабль привела к серьезным проблемам с эффективностью и перерасходу средств, в результате чего появился французский авианосец Charles De Gualle, который страдал от серьезных ограничений», — говорится в публикации.

Ранее блог The Aviationist сообщил, что ВМС США впервые в истории заключили контракт с частной компанией NorthStar Maritime Dismantlement Services на утилизацию атомного авианосца — корабля Enterprise.

В мае начальник главного штаба ВМС Франции адмирал Николя Вожур заявил, что строительство нового корабля, который сменит единственный французский атомный авианосец Charles de Gaulle, будет согласовано в 2025 году.