Избившему старика на камеру в доме-интернате вменили уголовную статью

МВД: Избившего старика в омском доме-интернате заподозрили в причинении вреда

Омская прокуратура возбудила уголовное дело после появления в сети ролика, на котором мужчина на камеру избивает постояльца дома-интерната в Крутинском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Дело возбуждено по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

О мужчине, который избил старика в доме престарелых и снял свои действия на камеру, стало известно ранее 11 июня. Видео появилось в Telegram-канале «Русская Община ZOV», активисты движения призвали сотрудников правоохранительных органов разобраться в случившемся.

Ранее следователи отреагировали на ЧП. Они организовали проверку, в том числе по статье о халатности.

