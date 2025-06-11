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04:31, 11 июня 2025Наука и техника

Изготовлен двигатель для второй ступени ракеты «Союз-5»

«Роскосмос»: Изготовлен двигатель РД0124МС для второй ступени ракеты «Союз-5»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Конструкторским бюро химавтоматики завершено изготовление двигателя РД0124МС второй ступени перспективной российской среднетяжелой ракеты «Союз-5». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Там отмечается, что силовой агрегат, разработанный полностью в цифровой среде, предназначен для первого пуска перспективного носителя. «В планах на год — проведение завершающих доводочных испытаний», — говорится в публикации.

Ранее председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрей Лукин рассказал, что первый образец перспективной ракеты «Союз-5» для тестового пуска планируется доставить на космодром Байконур в октябре.

В декабре 2023 года госкорпорация сообщила, что в Научно-производственном объединении «Энергомаш» собрали второй летный двигатель для первой ступени перспективной ракеты среднего класса «Союз-5».

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