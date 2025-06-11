Кавалер орденов Мужества признался в мошенничестве

Кавалер ордена Мужества Фролов признался в махинациях с оформлениями ранений

Кавалер четырех орденов Мужества подполковник Константин Фролов (позывной Палач) признал вину в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Офицер рассказал следствию подробности схемы, использованной для оформления военнослужащими ранений и контузий. За каждое до недавнего времени выплачивалось по три миллиона рублей.

Мужчина заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. При условии выполнения сделки ему гарантирован минимальный срок заключения.

Помимо орденов Мужества, Фролов был награжден двумя медалями «За отвагу». Среди прочего, он спас группу военнослужащих в зоне спецоперации (СВО), среди которых были раненые. Сам он был ранен семь раз, в том числе дважды тяжело.