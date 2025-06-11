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02:47, 11 июня 2025Силовые структуры

Кавалер орденов Мужества признался в мошенничестве

Кавалер ордена Мужества Фролов признался в махинациях с оформлениями ранений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Кавалер четырех орденов Мужества подполковник Константин Фролов (позывной Палач) признал вину в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Офицер рассказал следствию подробности схемы, использованной для оформления военнослужащими ранений и контузий. За каждое до недавнего времени выплачивалось по три миллиона рублей.

Мужчина заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. При условии выполнения сделки ему гарантирован минимальный срок заключения.

Помимо орденов Мужества, Фролов был награжден двумя медалями «За отвагу». Среди прочего, он спас группу военнослужащих в зоне спецоперации (СВО), среди которых были раненые. Сам он был ранен семь раз, в том числе дважды тяжело.

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