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14:40, 11 июня 2025Силовые структуры

Льва Шлосберга отправили под арест после его выступления на дебатах

В Пскове суд отправил под домашний арест зампредседателя «Яблока» Шлосберга
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Псковский городской суд отправил под домашний арест заместителя главы «Яблока» и руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Политик пробудет под арестом до 8 августа. Ему также запретили пользоваться интернетом и телефонной связью, за исключением экстренных ситуаций. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, который сослался на тайну следствия.

Шлосберг обвиняется в повторной дискредитации Российской армии. По версии следствия, 12 января он опубликовал в соцсети ролик с дебатами с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иностранным агентом) о прекращении огня на Украине. Сам политик заявил, что не выкладывал видео и не администрирует данной страницы.

Ранее сообщалось, что в квартире Шлосберга прошли обыски.

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