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14:37, 11 июня 2025Мир

Мединский объявил дату начала обменов тяжелоранеными пленными

Мединский: Срочные санитарные обмены тяжелоранеными пленными начнутся 12 июня
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Срочные санитарные обмены тяжелоранеными пленными с Украиной начнутся 12 июня. Дату объявил помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«Завтра начнем также срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта», — заявил он.

Ранее Мединский отметил, что Киев отказывается принимать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как ему тяжело признавать такие потери. По его словам, Москва предложила Киеву загрузить в ее рефрижераторы тела российских военнослужащих, но украинской стороне, «видимо, нечего загрузить обратно».

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