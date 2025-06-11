Мединский объявил дату начала обменов тяжелоранеными пленными

Мединский: Срочные санитарные обмены тяжелоранеными пленными начнутся 12 июня

Срочные санитарные обмены тяжелоранеными пленными с Украиной начнутся 12 июня. Дату объявил помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«Завтра начнем также срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта», — заявил он.

Ранее Мединский отметил, что Киев отказывается принимать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как ему тяжело признавать такие потери. По его словам, Москва предложила Киеву загрузить в ее рефрижераторы тела российских военнослужащих, но украинской стороне, «видимо, нечего загрузить обратно».