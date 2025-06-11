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15:27, 11 июня 2025Экономика

Россиянам рассказали об отелях в советских коровниках

Лут: Занимающиеся агротуризмом фермеры начали создавать отели на базе коровников
Дмитрий Воронин
Оксана Лут

Оксана Лут. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Российские фермеры, которые занимаются агротуризмом, начали создавать отели, переоборудуя под них старые коровники. Об этом рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, в этих объектах «все по санпину и все, что требуется, соблюдается», а внутри помещений «и не поймешь, что это коровник, поскольку там красиво».

Министр отметила, что практика создания подобных гостиниц сейчас активно внедряется на предприятиях, где остались советские коровники.

Ранее на Ставрополье заявили, что власти могут в ближайшее время признать бананы отечественным сельхозпродуктом. По словам Лут, рассказавшей о посещении теплиц, в которых выращивают бананы в Казахстане, пока эквадорская продукция стоит дешевле, но в современном мире все может меняться.

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