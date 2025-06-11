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08:24, 11 июня 2025Экономика

Минобороны решило судиться с «Туполевым»

Минобороны подало иск к АО «Туполев» на 930 миллионов рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Министерство обороны России подало иск к АО «Туполев». Об этом сообщает ТАСС.

Военное ведомство требует от ответчика 929 миллиона 464 тысячи рублей. Подробности иска не раскрываются.

Это уже третий судебный иск от Минобороны с начала месяца. 8 июня оно потребовало взыскать почти 38 миллионов рублей с компании «Воскресенский завод "Машиностроитель"». 2 июня стало известно, что Мионобороны подало новые иски к АО «Военторг», попросив взыскать 134 тысячи рублей.

АО «Туполев» занимается разработкой, испытаниями, производством и обслуживанием авиационной техники различного назначения. Среди прочего, Минобороны и конструкторское бюро Туполева подписывали контракт на создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Вот это да!
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