Минобороны решило судиться с «Туполевым»

Минобороны подало иск к АО «Туполев» на 930 миллионов рублей

Министерство обороны России подало иск к АО «Туполев». Об этом сообщает ТАСС.

Военное ведомство требует от ответчика 929 миллиона 464 тысячи рублей. Подробности иска не раскрываются.

Это уже третий судебный иск от Минобороны с начала месяца. 8 июня оно потребовало взыскать почти 38 миллионов рублей с компании «Воскресенский завод "Машиностроитель"». 2 июня стало известно, что Мионобороны подало новые иски к АО «Военторг», попросив взыскать 134 тысячи рублей.

АО «Туполев» занимается разработкой, испытаниями, производством и обслуживанием авиационной техники различного назначения. Среди прочего, Минобороны и конструкторское бюро Туполева подписывали контракт на создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).