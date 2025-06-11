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01:56, 11 июня 2025Забота о себе

Мужчина надел на свадьбу новые туфли и остался без пальцев

People: Британец с диабетом лишился пальцев на ноге из-за тесной свадебной обуви
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gregory Hayes / Unsplash

В Великобритании Мартин Ральф остался без пальцев на ногах, когда в 2019 году заказал себе на свадьбу новую пару ортопедической обуви. Историю мужчины опубликовало издание People.

Британец рассказал, что уже во время примерки туфель в клинике пожаловался, что они малы, и трижды пытался вернуть пару, но женщина, снимавшая мерки, убедила его, что свадебную обувь просто нужно разносить. «В середине дня свадьбы одна нога стала особенно болеть. Мне пришлось переобуться в ботинки», — вспоминает он. Когда в конце дня мужчина снял носок, один из пальцев уже распух в три раза, на нем образовался волдырь, который постепенно начинал выглядеть хуже. При этом 61-летний Ральф борется с диабетом, который может вызывать проблемы с кровообращением, а недостаточный приток крови к ногам и ступням может затруднить заживление язв или инфекций.

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Волдырь так и не зажил, и у мужчины развилась тяжелая инфекция, которая не поддавалась лечению антибиотиками. Врачи ампутировали ему один палец — инфекция зашла так глубоко, что можно было увидеть кость. «Все выглядело так, будто там поорудовал мясник. Необходимость ампутации пальца ноги была ужасной, но я надеялся, что это конец. К сожалению, нет», — пожаловался британец. В результате ему ампутировали все пальцы на правой ноге.

Теперь Ральф не может ходить без костылей и впервые с 17 лет не может работать.

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