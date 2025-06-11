На Украине отменили закупку оборудования для разгона демонстраций

НГУ: Тендер на закупку оборудования для разгона демонстраций отменен

Национальная гвардия Украины (НГУ) в Сумской области не будет закупать оборудование для разгона демонстраций, соответствующий тендер отменен. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Национальная гвардия не будет закупать средства для несения службы по охране общественного порядка», — сказано в сообщении.

Ранее депутат Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила власть Украины в закупке ненужного оборудования вместо оружия и дронов. Нардеп предупредила президента Украины Владимира Зеленского, что ему снова придется просить у Трампа ракеты и снаряды.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Отмечается, что цели ударов были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.