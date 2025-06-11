Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:06, 11 июня 2025Бывший СССР

На Украине отменили закупку оборудования для разгона демонстраций

НГУ: Тендер на закупку оборудования для разгона демонстраций отменен
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Национальная гвардия Украины (НГУ) в Сумской области не будет закупать оборудование для разгона демонстраций, соответствующий тендер отменен. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Национальная гвардия не будет закупать средства для несения службы по охране общественного порядка», — сказано в сообщении.

Ранее депутат Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила власть Украины в закупке ненужного оборудования вместо оружия и дронов. Нардеп предупредила президента Украины Владимира Зеленского, что ему снова придется просить у Трампа ракеты и снаряды.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Отмечается, что цели ударов были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В этом главная печаль». Почему НАТО исключает упоминания Украины из документов и с чем это связано?

    Россиян предупредили о проблемах со здоровьем из-за витамина D

    В Ереване заявили о застрявших в Грузии фурах с армянским коньяком

    Пять дронов ВСУ сбили над Россией за три часа

    Кэти Перри раскритиковали в сети из-за наряда медведя на прогулке

    Участник СВО спас семью из горящего дома во время отпуска

    Памятнику революционеру в российском городе неожиданно поменяли облик

    Для путешествующих самолетами россиян откроется уникальная возможность

    Российскую школьницу четыре часа не выпускали в туалет во время ОГЭ

    В Молдавии начали процесс объединения оппозиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости