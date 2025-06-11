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13:44, 11 июня 2025Бывший СССР

На Украине вместо оружия стали закупать оборудование для разгона демонстраций

Нардеп Геращенко обвинила Киев в закупке оборудования для разгона демонстраций
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские власти закупают оборудования для разгона демонстраций вместо оружия и дронов. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Власти покупают не дроны и противовоздушные ракеты, не оружие против врага, а оборудование для разгона демонстрантов. 30, 5 миллиона гривен (...) Господин [президент Украины Владимир] Зеленский, вы потом снова у [президента США Дональда] Трампа будете спрашивать, где ракеты и снаряды? Так вот же они - на 30 миллионов нецелевое использование», — написала она.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что Запад использует Украину и воюет за ее счет в попытке ослабить Россию. По ее словам, Украина является прокси-страной, через которую ведутся боевые действия.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Отмечается, что цели ударов были достигнуты, а все назначенные объекты — поражены.

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