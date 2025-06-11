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13:13, 11 июня 2025Бывший СССР

Часть сотрудников спецслужб Украины захотели перевести в ВСУ

В Раду внесли законопроект о переводе части сотрудников спецслужб Украины в ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Комитет по нацбезопасности Украины внес в Верховную Раду законопроект о переводе части сотрудников спецслужб в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Страна.ua».

Речь идет о сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ), Государственного управления разведки (ГУР) и Службы внешней разведки (СВР). Но на практике был выявлен пробел в законодательстве: не существует юридических механизмов изменения вида военной службы.

Ранее на Украине задумались о мобилизации женщин в армию из-за больших потерь личного состава. Отмечается, что данный вопрос стал темой «горячих дискуссий» на Украине еще в 2022 году, однако дальнейшее ухудшение положения в ВСУ грозит тем, что мобилизация женщин может «быстро превратиться из теоретической возможности в суровую реальность».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет возможность мобилизовать в ВСУ около 27 тысяч человек в месяц. Украинский лидер также напомнил, что в стране нет мобилизации молодых людей до 24 лет.

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